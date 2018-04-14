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«Бернли» — «Лестер» — 2:1, «Суонси» — «Эвертон» — 1:1 (обзоры)
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«Бернли» — «Лестер» — 2:1, «Суонси» — «Эвертон» — 1:1 (обзоры) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 34-го тура английской Премьер-лиги.
"Бернли" — «Лестер» — 2:1  "Суонси" — «Эвертон» — 1:1
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