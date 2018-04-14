Всемирная серия бокса: Италия и Куба вырвали победы у Хорватии и Колумбии 

13 апреля в Пуле и Соледаде прошли матчи 11-й недели 8-го сезона Всемирной серии бокса (WSB) в группах «А» и «В». vRINGe предлагает вашему вниманию результаты состоявшихся поединков.
ГРУППА «А»
Соледад, Колумбия Колумбийские герои — 2:3 — Кубинские укротители
(52 кг) Сейбер Авила — 3:0 — Арнолис Биньотте
(60 кг) Дуван Сулета — 0:3 — Ласаро Альварес
(69 кг) Жан-Карлос Убарнес — 0:3 — Рониэль Иглесиас
(81 кг) Диего Мотоа — 0:3 — Хулио Ла Крус
(91+ кг) Кристиан Сальседо — 3:0 — Хосе Лардо
Итоговое положение команд 1. Кубинские укротители: 15 очков (6 матчей) 2. Узбекские тигры: 13 очков (6 матчей) 3. Колумбийские герои: 8 очков (6 матчей) 4. Венесуэльские вожди: 4 очка (6 матчей)
ГРУППА «В»
Пула, Хорватия Хорватские рыцари — 2:3 — Итальянский гром
(52 кг) Тинко Банабаков — 1:2 — Винченцо Пикарди
(60 кг) Стефан Иванов — 0:3 — Микаэль Магнези
(69 кг) Мате Рудан — ТКО 2 — Мирко Наталици
(81 кг) Марко Калич — 3:0 — Рикардо Валентино
(91+ кг) Анте Веруница — 2:1 — Гуидо Вианелло
Положение команд 1. Французские боевые петухи: 15 очков (5 матчей) 2. Британские львиные сердца: 13 очков (5 матчей) 3. Итальянский гром: 8 очков (6 матчей) 4. Хорватские рыцари: 2 очка (6 матчей)
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