Михаил Григоренко: Робинсон и Капризов нам помогут, когда вернутся

— Все ждали упорной борьбы, потому что играют два неуступчивых соперника. Это ведь финал, и никто не ждал, что одна команда вынесет другую. Получилось, что они забили на один гол больше, наши ошибки реализовали.

Готовимся дальше, послезавтра снова будет непросто. Нарушение численного состава в конце третьего периода? Надо более ответственно относиться к этим моментам, нельзя так удаляться.

РИА «Новости». Конечно, не хватает нам Кирилла Капризова и Мэта Робинсона, они наши лидеры весь сезон, они много всегда играют. Когда вернутся — нам помогут, — передает слова Григоренко

Следующая встреча двух команд состоится 16 апреля в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.