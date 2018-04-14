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Михаил Григоренко: Робинсон и Капризов нам помогут, когда вернутся
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Михаил Григоренко: Робинсон и Капризов нам помогут, когда вернутся 

Советский спорт 1 час назад
— Все ждали упорной борьбы, потому что играют два неуступчивых соперника. Это ведь финал, и никто не ждал, что одна команда вынесет другую. Получилось, что они забили на один гол больше, наши ошибки реализовали.
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Готовимся дальше, послезавтра снова будет непросто. Нарушение численного состава в конце третьего периода? Надо более ответственно относиться к этим моментам, нельзя так удаляться.
Конечно, не хватает нам Кирилла Капризова и Мэта Робинсона, они наши лидеры весь сезон, они много всегда играют. Когда вернутся — нам помогут, — передает слова Григоренко РИА «Новости».
Следующая встреча двух команд состоится 16 апреля в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.
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