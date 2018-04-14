Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал: команда Венгера потеряет очки

В воскресенье в рамках тридцать четвёртого тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» примет «Арсенал». Команда Рафаэля Бенитеса уже не думает о борьбе за выживание, поэтому в оставшейся части сезона может просто получать удовольствие от футбола. Команда Арсена Венгера в чемпионате также не решает серьёзных турнирных задач, но всё же «канониры» не планируют огорчать своих фанатов. "Евро-Футбол.ру" анонсирует поединок на «Сент-Джеймс Парк».

Ньюкасл

"Ньюкасл" находится в хорошей форме. В трёх последних матчах команда Рафаэля Бенитеса исключительно побеждала, взяв верх над «Саутгемптоном» (3:0), «Хаддерсфилд Таун» (1:0) и «Лестером» (2:1). Набор девяти очков позволил «сорокам» существенно улучшить своё положение в турнирной таблице Премьер-лиги. «Чёрно-белые» занимают десятое место и имеют комфортный отрыв от зоны вылета в размере десяти зачётных баллов. По сути, в оставшейся части сезона подопечные Рафаэля Бенитеса могут просто наслаждаться игрой в футбол.

Рафаэлю Бенитесу могут позавидовать многие тренеры Премьер-лиги. Лишь Хесус Гамес вызывает сомнения. Остальные футболисты «Ньюкасла» здоровы и готовы выйти на поле.

Арсенал

На неделе фанатам «Арсенала» пришлось в очередной раз хвататься за успокоительные таблетки. В ответном четвертьфинале Лиги Европы команда Арсена Венгера проигрывала со счётом 0:2 и была на грани очередной еврокубковой сенсации. Но затем «канониры» провели два гола, сыграли вничью и оформили билет в полуфинал. Там лондонцам предстоит серьёзное испытание в виде встреч с «Атлетико». Но на текущий момент «Арсенал» думает о том, как обыграть «Ньюкасл» и довести серию побед в чемпионате до четырёх игр.

Аарон Ремзи, Гранит Джака и Эйнсли Мэйтленд-Найлс под вопросом у «Арсенала». Точно не сыграю Давид Оспина, Генрих Мхитарян и Санти Касорла.

Где смотреть матч

Игру на «Сент-Джеймс Парк», которая стартует в 15:30 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Ньюкасл" — «Арсенал»: +9=10-26. Разница мячей: 38-73.

Первый круг: 0:1.

"Арсенал" обыграл «Ньюкасл» в десяти последних матчах Премьер-лиги. В пяти из этих случаев, в том числе в трёх крайних, фиксировался одинаковый счёт 1:0 в пользу лондонцев.

Интересные факты

— «Арсенал» обыгрывал «Ньюкасл» в 10 последних матчах Премьер-лиги.

— Пьер-Эмерик Обамеянг отличался голами в 4 последних матчах Премьер-лиги.

— С начала 2018-го года «Ньюкасл» набирает в среднем 1,73 очка за матч. С начала сезона до 31-го декабря «сороки» набирали в среднем 0,9 очка.

— В трёх последних матчах Премьер-лиги «Арсенал» забивал по 3 гола.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Как «Ньюкасл», так и «Арсенал» находятся в хорошей форме. Обе команды подходят к очной встрече с трёхматчевыми победными сериями в Премьер-лиге. Как нам кажется, подопечные Рафаэля Бенитеса будут более свежи, ведь на неделе они не играли, и смогут набрать очки. Наша ставка: «Победа „Ньюкасла“ или ничья» с коэффициентом 1.64.