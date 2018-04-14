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Главный тренер ЦСКА Никитин не знает сроки возвращения Капризова и Робинсона
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Главный тренер ЦСКА Никитин не знает сроки возвращения Капризова и Робинсона 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин не знает сроки возвращения на лед нападающего Кирилла Капризова и защитника Мэта Робинсона. Слова специалиста приводит ТАСС.
"К чему готовились, то и получили. Теперь готовимся к следующему матчу. Не знаю, когда Капризов и Робинсон восстановятся", — сказал Никитин.
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов похвалил своих игроков за хорошую отдачу.
"Игра была непростая, хорошая отдача. Что касается Секача (форвард вернулся в строй впервые за долгое время, — "Газета.Ru"), то он нормально сыграл", — отметил он.
"Ак Барс" победил ЦСКА в стартовом матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 2:1. Следующая встреча пройдет 16 апреля в Казани.
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