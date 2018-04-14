Главный тренер ЦСКА Никитин не знает сроки возвращения Капризова и Робинсона

"К чему готовились, то и получили. Теперь готовимся к следующему матчу. Не знаю, когда Капризов и Робинсон восстановятся", — сказал Никитин.

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов похвалил своих игроков за хорошую отдачу.

"Игра была непростая, хорошая отдача. Что касается Секача (форвард вернулся в строй впервые за долгое время, — "Газета.Ru" ), то он нормально сыграл", — отметил он.

"Ак Барс" победил ЦСКА в стартовом матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 2:1. Следующая встреча пройдет 16 апреля в Казани.