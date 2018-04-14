Николай Мичуров и Евгения Лапшина победили в многоборье на ЧР по скалолазанию

Участники многоборья соревновались в трех видах: лазание на скорость, боулдеринг, лазание на трудность. Баллы спортсмена в отдельном виде программы равны занятому им месту. Результатом в многоборье является произведение баллов, полученных участником в отдельных видах, — чем меньше произведение баллов, тем выше место, занятое спортсменом в соревновании.

Мичуров, представляющий Калининградскую область, победил с результатом 5 баллов. Второе место у мужчин занял москвич Николай Яриловец, набравший 16 баллов. Замкнул тройку сильнейших Юрий Новицкий из Свердловской области, в активе которого 24 балла.

Результат Лапшиной, которая выступает за Воронежскую область, составил 12 баллов. Второе место заняла Юлия Пантелеева из Свердловской области (12 баллов), проигравшая лидеру по дополнительным показателям. Третьей стала представляющая Ямало-Ненецкий автономный округ Луиза Емельева (30 баллов).

Скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио в 2016 году на 129-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).