Глеб: «Попади Игнашевич, я думаю, „Арсенал“ уже бы не оправился»

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб подвёл итоги матча с «Динамо-Брестом» (2:0) и поделился мнением о матче ЦСКА — «Арсенал». Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Алексей Торопацкий.

— Соскучился по футболу, ощущения нормальные, хорошее настроение, так как выиграли. Еще немножко не хватает тонуса игрового. А так мне все понравилось, болельщики приняли здорово и болели хорошо.

Надо еще пару матчей сыграть, все-таки тренировки тренировками, а игра — это совсем другое. Я думаю, что надо еще пару игр.

— «Динамо-Брест» позиционировалось перед этим матчем, как команда как минимум равная. Все ждали, как «класико» этого матча, но по игре все-таки было ведь не так?

— Первый тайм был немножко напряженный, моменты были и у них, и у нас. Если судить по этой игре о классе, то БАТЭ получше. «Динамо-Брест» хорошая команда, я думаю, мы еще столкнемся с нею, она будет бороться в любом случае за чемпионство. Но нельзя исключать и другие команды. Сейчас прости многих трудно играть, это показали и матчи против «Смолевичей», трудно нам давалась победа, с «Минском»…

— Дополнительная мотивация после поражения в Суперкубке была у команды?

— Да, конечно, была. Все-таки хотели, может быть, неправильно так сказать, поставить на место, но доказать, что в этом году БАТЭ — основной претендент на чемпионство.

— Что скажете по жеребьевке Лиги Европы «Атлетико» — «Арсенал»?

— Я сказал, что, на мой взгляд, «Атлетико» все-таки выйдет. Если бы одна игра решала, думаю, «Арсенал», но так как две, все-таки «Атлетико».

— Следили за игрой ЦСКА с «канонирами»?

— Да, «Арсенал» также как и «Барселона» на выезде выглядит неубедительно. Я думаю, результат первого матча расслабил, поэтому «Арсенал» вышел такой расхлябанный, немотивированный, а ЦСКА доказал, играл здорово до пропущенного гола. Мне понравилось, и реально до выхода не хватило просто одного гола, попади туда этот защитник, который пробил и не попал в ворота, да, Игнашевич. Попади он, я думаю, «Арсенал» уже бы не оправился.