Вот что происходит под Гоголевским путепроводом во Владивостоке 

Житель Владивостока показал, что происходит под Гоголевским путепроводом, сообщает PRIMPRESS.
На видео, снятом горожанином, видно, что земля под дорогой готова осыпаться в любую минуту.
«Скоро это все рухнет, и какая-то машина покатится вниз», — говорит мужчина.
По его мнению, если ничего не предпринять, здесь может повториться ситуация, как на улице Станюковича в прошлом году.
В комментариях к ролику пользователи выражают свою озабоченность ситуацией: «Ведь рухнет скоро! Властям покажите! Что думают!»