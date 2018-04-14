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Вот что происходит под Гоголевским путепроводом во Владивостоке
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Вот что происходит под Гоголевским путепроводом во Владивостоке 

Primpress 41 минуту назад
Фото: Primpress
Житель Владивостока показал, что происходит под Гоголевским путепроводом, сообщает PRIMPRESS.
На видео, снятом горожанином, видно, что земля под дорогой готова осыпаться в любую минуту.
«Скоро это все рухнет, и какая-то машина покатится вниз», — говорит мужчина.
По его мнению, если ничего не предпринять, здесь может повториться ситуация, как на улице Станюковича в прошлом году.
В комментариях к ролику пользователи выражают свою озабоченность ситуацией: «Ведь рухнет скоро! Властям покажите! Что думают!»
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