Вот что происходит под Гоголевским путепроводом во Владивостоке

Житель Владивостока показал, что происходит под Гоголевским путепроводом, сообщает PRIMPRESS.

На видео, снятом горожанином, видно, что земля под дорогой готова осыпаться в любую минуту.

«Скоро это все рухнет, и какая-то машина покатится вниз», — говорит мужчина.

По его мнению, если ничего не предпринять, здесь может повториться ситуация, как на улице Станюковича в прошлом году.

В комментариях к ролику пользователи выражают свою озабоченность ситуацией: «Ведь рухнет скоро! Властям покажите! Что думают!»