Артур Григорьянц: Никаких документов от «Краснодара» в КДК РФС не поступило

— На данное время никаких документов от футбольного клуба «Краснодар» в КДК не поступало, — заявил глава КДК Артур Григорьянц агентству «Р-Спорт».

«Краснодар» оспорит дисквалификацию Смолова в РФС Напомним, «Краснодар» в субботу в рамках 26-го тура чемпионата России на своем поле разгромил тульский «Арсенал» со счетом 3:0.

Смолов на 34-й минуте получил желтую карточку за симуляцию в чужой штрафной, которая стала для форварда четвертой в сезоне. Из-за этого игрок «Краснодара» должен пропустить ближайший матч чемпионата с ЦСКА.