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Артур Григорьянц: Никаких документов от «Краснодара» в КДК РФС не поступило
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Артур Григорьянц: Никаких документов от «Краснодара» в КДК РФС не поступило 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
— На данное время никаких документов от футбольного клуба «Краснодар» в КДК не поступало, — заявил глава КДК Артур Григорьянц агентству «Р-Спорт».
«Краснодар» оспорит дисквалификацию Смолова в РФС  Напомним, «Краснодар» в субботу в рамках 26-го тура чемпионата России на своем поле разгромил тульский «Арсенал» со счетом 3:0.
Смолов на 34-й минуте получил желтую карточку за симуляцию в чужой штрафной, которая стала для форварда четвертой в сезоне. Из-за этого игрок «Краснодара» должен пропустить ближайший матч чемпионата с ЦСКА.
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