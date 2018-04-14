«Краснодар» на своём поле разгромил тульский «Арсенал» — 3:0

«Краснодар» разгромил тульский «Арсенал» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 4-й минуте Вандерсон выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Кристиан Рамирес прошёл вперёд и подал к линии штрафной, а Виктор Классон удачно набежал на мяч и в падении отправил мяч в ворота. В середине первого тайма Фёдор Смолов получил мяч на правом фланге, сместился в центр, а затем выполнил передачу в штрафную площадь на Сергея Петрова , который пробил по воротам и с помощью рикошета смог отличиться.

За несколько минут до конца основного времени матча «Краснодар» сделал счёт крупным — Рикардо Лаборде с левого фланга вошёл в штрафную площадь, сместился в центр и отправил мяч в угол ворот.

«Краснодар» набрал 47 очков и поднялся на третье место в таблице РФПЛ. «Арсенал» (35) — шестой.