Станислав Галиев: Я и сейчас смотрю, как играет «Вашингтон», звоню ребятам

Станислав Галиев — яркий пример того, как человек уезжает из Северной Америки, где его не поднимают выше фарм-клуба. Начинает в 25 лет играть совсем в другой хоккей. И становится одним из ключевых хоккеистов своей команды. Прошлый сезон @galixon провел в АХЛ, выступая за «Херши». Статистика у него неплохая — 40 (21+19) очков в 56 матчах регулярного чемпионата. Еще 7 (3+4) очков в 12 играх плей-офф. Но главному тренеру «Вашингтона» Барри Тротцу он не пригодился. В итоге «Кэпиталз» вылетели от «Питтсбурга» во втором раунде. Как всегда. Причем если бы Стаса подняли в основу «Вашингтона», я думаю, для самого «Вашингтона» ничего бы не изменилось. А теперь — посмотрите: 26 (12+14) очков в 52 играх регулярки. Причем чемпионат Галиеву не очень удался, он еще осваивался в КХЛ. А вот в плей-офф: 14 (9+5) очков в 15 матчах. Вот это он разогнался! На видео Стэн говорит, что следит за «Вашингтоном», желает удачи ребятам. А я рад, что Галиев нашел свою лигу. #хоккей #галиев #вашингтон #тротц #сборнаяроссии #хоккейроссии #акбарсцска #цскаакбарс #кубокгагарина #казань

14 Апр 2018 в 10:38 PDT — Самое главное, что выиграли. Да, сыграли с нервом, но все ребята бились, боролись. Выстояли. Впереди будет еще тяжелее. Надо стараться играть в свой хоккей, — сказал Галиев.

— Оценили гениальный пас Зарипова во время вашего второго гола? — До последнего знал, что Зарипов отдаст пас.

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— Как удалось так здорово вернуться в матч после обидной пропущенной шайбы? — Знали, что будет непросто, что будет хорошая игра соперника на контратаках. Никакой паники не было, просто играли в свой хоккей. Угрожали воротам соперника, создавали моменты. В итоге своего добились.

— Сказывается тот момент, что у «Ак Барса» было больше времени на подготовку? — От этого есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, было время на восстановление. С другой стороны, мы долго не играли. Первые пять минут долго входили в игру.

— Продолжаете штамповать голы в плей-офф. Насколько есть вдохновение от возвращения в Россию? — Я счастлив быть в России, быть в «Ак Барсе». Сейчас финал. Без разницы, кто где играл раньше — все хотят тут выигрывать. На личные очки даже не смотрю — главное, командный результат.

— Какой видите сценарий следующей игры? — Конечно, ЦСКА сделает выводы. Но по нашей игре я сказать вам ничего не могу. В понедельник увидим.

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— Соперник сегодня показал тот хоккей, к которому и готовились? — Да, можно так сказать. Зинэтула Хайдарович проделал огромную работу, подготовил здорово нас именно в тактических моментах.

— Вы играли с Кириллом Капризовым в сборной в одном звене. Сейчас общаетесь, переписываетесь? — Нет, сейчас не до переписок с соперниками.

— За игрой бывшей команды, «Вашингтона», следите? — Да, смотрел обзор игры. Даже разговаривал с ребятами. Честно, не могу сказать, хорошо они или плохо сыграли, но я по возможности всегда слежу за ними и всегда поддерживаю. Всем им удачи в Кубке Стэнли.

— Как сам игралось шайбой, которая побывала в космосе? — Она похожа на обычную. Себе я ее не забрал после дубля — она у нас в раздевалке. Осталось еще три таких нам набрать до полного комплекта.