«Удинезе» продлил серию поражений до 9 матчей, уступив «Кальяри»

Завершились три матча 32-го тура чемпионата Италии. Во встрече «Кьево» и «Торино» зрители забитых голов не увидели — 0:0. «Кьево», заработав 1 балл, оторвался от зоны вылета на 3 очка. «Торино» с 46 очками в активе продолжает занимать 10-е место в турнирной таблице.

«Дженоа» дома с минимальным счетом обыграл «Кротоне» — 1:0. «Грифоны» за счет победы нарастили отрыв от 18-й строчки до 11 очков, а вот «Кротоне» своим шансом не воспользовался и остался на этой самой 18-й позиции.

В еще одном матче «Кальяри» на своем поле обыграл «Удинезе» — 2:1, и смог оторваться от зоны вылета на 5 очков. «Зебры» имеют в активе на 1 балл больше, чем «Кальяри», хотя и проиграли в своем 9-м матче подряд.

Чемпионат Италии. Серия А 32-й тур «Кьево» — «Торино» — 0:0«Дженоа» — «Кротоне» — 1:0 (1:0)

Гол: Бесса, 28.

«Кальяри» — «Удинезе» — 2:1 (1:1)

Голы: Паволетти, 21; Чеппителли, 84 — Лазанья, 10.