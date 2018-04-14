«Интер» гостит у «Аталанты» в 32-м туре чемпионата Италии.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Аталанта
Интер Милан
Бериша Этрит • Толой Рафаэл • Кальдара Маттиа • Мазиелло Андреа • Хатебур Ханс • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо • Госенс Робин • Кристанте Бриан • Musa Barrow • Гомес Алехандро
Запасные: Росси Франческо • Корнелиус Андреас • Кастань Тимоти • Хаас Николас • Голлини Пьерлуиджи • Манчини Джанлука • Бастони Алессандро • Мелегони Филиппо
Ханданович Самир • Д'Амброзио Данило • Шкриньяр Милан • Миранда Жоао • Сантон Давиде • Гальярдини Роберто • Валеро Борха • Канселу Жоау • Рафинья Алькантара • Перишич Иван • Икарди Мауро
Запасные: Берни Томмазо • Кандрева Антонио • Паделли Даниэле • Раноккия Андреа • Эдер Мартинс • Лопес Лисандро II • Карамо Янн • Пинамонти Андреа • Далберт Эстеван • Эммерс Сиан
14 апреля. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия» (Бергамо).
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