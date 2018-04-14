Диего Симеоне: «Арсенал» — сильный соперник, но мы будем играть на полную"

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что «Арсенал» в полуфинальных матчах Лиги Европы будет для его клуба сильным соперником. Но он добавил, что его команда будет играть так же, как и всегда — во всю силу.

— У этого клуба очень большая история, — цитирует Marca Симеоне. — С таким прошлым, они будут очень сильным соперником. У «Арсенала» очень хороший тренер, у него большой опыт и качественные футболисты.

Мы будем использовать команду на полную, как всегда. Сезон подходит к концу, так что у футболистов появляется больше желания играть. Они хотят выйти на поле, чтобы показать свой лучший футбол и победить.

Первый полуфинальный матч Лиги Европы «Арсенал» — «Атлетико» состоится 26 апреля. Ответный — 3 мая.