Хусаинов: Смолов не симулировал, из-за ошибки арбитра он пропустит матч с ЦСКА 

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал решение главного судьи Артёма Чистякова показать форварду «Краснодара» Фёдору Смолову жёлтую карточку за симуляцию в домашнем поединке 26-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (3:0).
«Арбитр ошибся, причём на мой взгляд преднамеренно. Нарушение на Смолове было, чистый пенальти. Смолов не тот игрок по своей натуре, чтобы симулировать. Из-за этого он пропустит матч с ЦСКА. Он умный игрок и понимает все последствия. Арбитр, повторюсь, ошибся. Эту карточку нельзя будет отменить. По регламенту у нас можно отменять только прямую красную карточку», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.