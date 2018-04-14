Конте: «В моём распоряжении есть два классных форварда»

Наставник «Челси» Антонио Конте прокомментировал выступление отметившегося дублем Оливье Жиру в матче 34-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:2).

"Я рад, что Оливье удалось забить. Этому поспособствовали изменения в подходе к игре, стремлении бороться и желании спасти матч, которые произошли со всей командой. У нас два нападающих. Оливье пришел в «Челси» только в январе, справившись с серьезными мышечными проблемами. Сейчас он набрал хорошую форму, однако я принимаю решения, исходя из интересов команды.

Альваро Мората забил «Лестеру» и «Тоттенхэму». В моем распоряжении есть два классных форварда, и перед каждой игрой я принимаю оптимальное решение. Я рад, что нам удалось забить сразу три мяча", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Неделя безумных камбэков продолжается: «Челси» обыграл «Саутгемптон», уступая в два мяча