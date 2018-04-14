Ещё
Конте: «В моём распоряжении есть два классных форварда»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конте: «В моём распоряжении есть два классных форварда» 

Евро-футбол.Ру 13 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Челси» Антонио Конте прокомментировал выступление отметившегося дублем Оливье Жиру в матче 34-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:2).
"Я рад, что Оливье удалось забить. Этому поспособствовали изменения в подходе к игре, стремлении бороться и желании спасти матч, которые произошли со всей командой. У нас два нападающих. Оливье пришел в «Челси» только в январе, справившись с серьезными мышечными проблемами. Сейчас он набрал хорошую форму, однако я принимаю решения, исходя из интересов команды.
Альваро Мората забил «Лестеру» и «Тоттенхэму». В моем распоряжении есть два классных форварда, и перед каждой игрой я принимаю оптимальное решение. Я рад, что нам удалось забить сразу три мяча", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».
Неделя безумных камбэков продолжается: «Челси» обыграл «Саутгемптон», уступая в два мяча
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич: сенсации не предвидится Божович: "У нас был только один хороший момент против "Краснодара" Базелюк провёл тайм в проигранном "Словацко" матче
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию20
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым14
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение