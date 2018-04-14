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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко раскрыли пол будущего ребенка
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко раскрыли пол будущего ребенка 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Долгие месяцы поклонники Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко пытались угадать пол их будущего ребенка, строили гипотезы и высказывали предположения. После того как Анастасия выложила в свой фотографию со дня рождения, сомнения фанатов почти рассеялись. Многие были уверены, что розовые шары, которыми была украшена комната, означают, что у пары родится девочка.
На вопросы журналистов футболист «Локомотива» отвечал коротко: «Родить она должна в конце июля-начале августа. Тогда обо всем и скажем».
Но буквально сегодня Тарасов на радостях раскрыл все карты. В его появилась фотография с подписью «Доча, ждём тебя очень». Анастасия ответила мужу постом с благодарностью и заодно поздравила команду с победой.
Теперь у поклонников Димы и Насти новый повод для дискуссий: под постами молодой семьи начались жаркие споры о том, как они решат назвать свою малышку. ;
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