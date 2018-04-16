Исландский форвард «Ростова» считает новую арену лучше многих европейских стадионов

Нападающий «Ростова» и сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон прокомментировал первый матч на новой «Ростов-Арене» со «СКА-Хабаровском» (2:0). Слова спортсмена приводит ТАСС

"Мы проводили первый матч на великолепной арене, и мы в целом играли неплохо. Мы очень рады, что смогли победой открыть такой стадион высочайшего уровня, эмоции от этой арены просто переполняют. Этот стадион точно гораздо лучше многих европейских арен", — сказал Сигурдарсон.

От отметил, что очень счастлив забить мяч в первом матче на новой арене.

"Это просто фантастика — забить первый мяч на новой арене, но важнее то, что мы одержали победу", — добавил футболист.