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Исландский форвард «Ростова» считает новую арену лучше многих европейских стадионов
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Исландский форвард «Ростова» считает новую арену лучше многих европейских стадионов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий «Ростова» и сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон прокомментировал первый матч на новой «Ростов-Арене» со «СКА-Хабаровском» (2:0). Слова спортсмена приводит ТАСС.
"Мы проводили первый матч на великолепной арене, и мы в целом играли неплохо. Мы очень рады, что смогли победой открыть такой стадион высочайшего уровня, эмоции от этой арены просто переполняют. Этот стадион точно гораздо лучше многих европейских арен", — сказал Сигурдарсон.
От отметил, что очень счастлив забить мяч в первом матче на новой арене.
"Это просто фантастика — забить первый мяч на новой арене, но важнее то, что мы одержали победу", — добавил футболист.
Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал поле на стадионе ЧМ-2018 «Ростов-Арена» великолепным.
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