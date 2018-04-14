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А. Нигматуллин: я и защитники неудовлетворительно сыграли в матче с «Рубином»
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А. Нигматуллин: я и защитники неудовлетворительно сыграли в матче с «Рубином» 

Чемпионат.com 1 час назад
Вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин прокомментировал крупное поражение от «Рубина» (0:3) в домашнем матче 26-го тура РФПЛ.
«Думаю, мы сами виноваты в поражении. В принципе, нас готовили к такой игре, и на этом же мы и попались, если анализировать те голы, которые пропустили. «Рубин» сыграл классно, «Амкар» — плохо.
Если честно, оцениваю свою игру и игру защитников неудовлетворительно. Мы пропустили три мяча, поэтому по-другому нельзя оценивать и мои ошибки, и общекомандные. Будем исправляться, будем над этим работать», — сказал Нигматуллин в эфире телеканала «Наш футбол».
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