Алексей Касатонов: «Рост результативности — стратегия, выбранная руководством НХЛ»

Бывший игрок ряда клубов НХЛ, двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов​ поделился своим мнением по поводу роста результативности в лиге. По его мнению, руководство НХЛ намеренно подстраивает правила, чтобы команды больше забивали.

— Рост результативности — однозначно стратегия, которая была выбрана руководством лиги вместе с хозяевами клубов в работе по привлечению зрителей, — приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Касатонова . — Чем дальше, тем больше дают о себе знать и новые, гораздо более жесткие правила по борьбе с мелкой грязью, зацепами, и сдвижка синих линий, увеличение зоны атаки. В НХЛ понимают, что главное в хоккее — голы, а не вратарские сэйвы. В обороне больше не отсидишься. Теперь невозможно, как 15-20 лет назад тот же «Нью-Джерси», брать Кубки Стэнли только за счет вратаря и дисциплины сзади. Сказывается и жесткий потолок зарплат, благодаря которому все до единого клубы имеют шанс выиграть Кубок и нет такого явного, как раньше, разделения на фаворитов и аутсайдеров.

И это касается даже клубов-новичков — посмотрите, что творит «Вегас». Раньше невозможно было представить по-настоящему сильный «Виннипег» — игроки туда по доброй воле не ехали. А сейчас это яркая команда. Нет географии, есть бизнес. Поэтому полны стадионы, везде аншлаги. И даже, казалось бы, в консервативной организации вроде «Коламбуса» делается ставка на таких зрелищных игроков, как Панарин, и она, к счастью, срабатывает. А «Чикаго» обмен такого хоккеиста, напротив, не пошел на пользу, в том числе и поэтому команда сдулась.