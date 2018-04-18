Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» выиграть третий матч серии

Катастрофы, которую ждали многие, не случилось. Но положение у «Кэпиталз» всё равно очень непростое.

Два домашних поражения на старте серии с «Блю Джекетс» оставляли «Вашингтону» около 12 статистических процентов на то, чтобы выиграть противостояние. Капитану «столичных» Александру Овечкину болельщики в эти дни припомнили многое — и девять предыдущих неудач в заокеанском плей-офф, и смелое декабрьское фото в футболке с надписью «Мы не будем отстоем в этом году».

Первая победа «Вашингтона

На третий матч серии главный тренер „Кэпиталз“ Барри Тротц решился выпустить номинально первого вратаря команды Брейдена Холтби. Его конкурент и сменщик Филипп Грубауэр не слишком удачно отыграл стартовые встречи, и даже с точки зрения простой статистики (9 пропущенных голов за два матча) замена голкипера выглядела решением справедливым. Нынешний сезон был для Холтби не слишком удачным (90,7% отражённых бросков, худший показатель за карьеру), но само появление звёздного стража ворот в „рамке“ своей команды дало „Кэпиталз“ определённый импульс. Соперники „Вашингтона“, в свою очередь, имели полное право насладиться моментом. „Мундиры“ ещё никогда в своей истории не выигрывали серию плей-офф, и даже не вели со счётом 2-0, поэтому настроение и у хоккеистов, и у болельщиков, было приподнятым „В первых матчах у нас были глупые и необязательные удаления. Не скажу, чтобы их было много, но они приходились на очень важные отрезки игры, что ставило нас в затруднительное положение“, — сказал Барри Тротц, намекая на силовика Тома Уилсона . „Да, нужно играть умнее. Надо играть агрессивно, но нельзя удаляться. Когда один парень постоянно сидит на скамейке штрафников, команда не может быть эффективной“, — признал Уилсон. Из восьми численных преимуществ „Коламбус“ реализовал четыре, поэтому критика со стороны тренерского штаба была вполне обоснованной.

Держаться подальше от штрафного бокса у Уилсона получилось лишь девять с половиной минут, после чего форвард отправился на две минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой. „Столичные“ смогли успешно отыграть вчетвером, а затем получили свой шанс поиграть в большинстве после удаления Джоша Андерсона . Первого гола пришлось ждать до начала второго периода, когда, осознав свои неудачные действия, смог отличиться всё тот же Уилсон. Дальний бросок защитника Нисканена был удачно подправлен на пятачке, и справиться с таким изменением траектории Сергею Бобровскому было не под силу.

Видео можно посмотреть в „твиттере“ „Вашингтона“.

Спустя шесть минут Артемий Панарин вывел на хорошую позицию для броска Пьера-Люка Дюбуа, который восстановил равновесие, но уйти на перерыв при равном счёте хозяевам не удалось. Ближе к концу двадцатиминутки „мундиры“ остались втроём против пятерых „столичных“, и упустить такой шанс „Вашингтон“ просто не имел права: защитник Джон Карлсон вовремя разрядил свою „пушку“, принеся „Кэпиталз“ второе лидерство в матче.

Видео можно посмотреть в „твиттере“ „Вашингтона“.

»Мундиры» не дали сопернику возможности дотянуть до нервной концовки основного времени, а отыгрались практически сразу после начала третьего периода. Гол, который организовали Панарин и Кэм Аткинсон , наверняка войдёт во всевозможные телевизионные нарезки, поскольку и красота быстрой контратаки, и точность передач в касание были просто на высочайшем уровне.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

В третий раз за серию командам пришлось выяснять свои отношения в овертайме, и на этот раз одной дополнительной порцией дело не ограничилось. «Коламбус» не использовал прекрасную возможность «придушить» соперника, когда в дополнительное время на скамейку штрафников отправился Джон Карлсон, а когда настало время второй дополнительной двадцатиминутки, пришла очередь волноваться болельщикам «Вашингтона». В истории клуба было 13 случаев, когда матч плей-офф затягивался дольше одного овертайма, и 9 таких матчей «столичные» проиграли, но в этот вечер везение было на стороне «Кэпиталз».

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHLGIFs.

В середине второго овертайма контратака «Вашингтона» принесла достаточно неожиданный успех. Форвард Бретт Коннолли нанёс очень быстрый бросок после входа в зону и Сергей Бобровский не успел как следует сгруппироваться: шайба отскочила прямо на пятачок, откуда её крайне неудачно попытался выбить защитник Зак Веренски. Рикошетом от Ларса Эллера снаряд отлетел за линию ворот, и этот курьёзный гол стал окончанием этой сумасшедшей битвы.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

После этой победы «столичные» достигли равновесной статистики в плей-офф под руководством Барри Тротца — 21 победа и 21 поражение. 16 из этих матчей заканчивались в овертайме (38%), а исход 30 матчей был решён с разницей в одну шайбу (71%). Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 42 броска из 45 и был признан второй звездой матча, несмотря на поражение, а главным героем встречи назвали дебютанта этой серии — Брейдена Холтби. «Эта победа была крайне важна, особенно после такого долгого матча. Все устали, но победа придаёт энергии. В четвёртой игре снова будет битва», — отметил автор победного гола Ларс Эллер. «Да уж. Это адская серия!», — резюмировал Джон Торторелла.

«Виннипег» в шаге от второго раунда

Известное утверждение о том, что в матчах плей-офф надёжная игра вратаря имеет огромное значение, получило новое доказательство от голкипера «Джетс» Коннора Хеллебайка. Страж ворот «реактивщиков» отразил все 27 бросков хоккеистов «Миннесоты», и на деле доказал, что его рекордные 44 выигрыша в регулярном чемпионате отнюдь не были случайностью. Для Хеллебайка нынешний плей-офф — дебютный в энхаэловской карьере, и он стал первым вратарём в истории «Атланты»/ «Виннипега», которому удалось сыграть на ноль в кубковой встрече. Автором победного гола стал Марк Шайфли , который отличился на последней минуте первого периода, и он же закрепил успех голом в пустые ворота в концовке. В пятом матче серии, который пройдёт в Виннипеге в пятницу, хоккеисты «Джетс» могут оформить путёвку во второй раунд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Виннипега».

«Вегас» — номер один!

«Вегас» стал первой командой лиги, кто пробился во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли. Серия «рыцарей» с «Лос-Анджелесом» была очень упорной, но очень короткой: все четыре матча завершились с разницей в одну шайбу, а в двух из них зрители увидели только один гол. Такой была и четвёртая встреча, в которой голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри снова был неподражаем (31 сейв, второй матч на ноль в нынешнем плей-офф), а автором единственного гола стал защитник Брейден Макнэбб. Ему, так же как и «рыцарям» в целом, удалось войти в истории лиги: Макнэбб стал четвёртым хоккеистом, который забил решающий гол в серии в ворота команды, за которую играл в прошлом сезоне.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.