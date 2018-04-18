Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» выиграть третий матч серии 

Катастрофы, которую ждали многие, не случилось. Но положение у «Кэпиталз» всё равно очень непростое.
Два домашних поражения на старте серии с «Блю Джекетс» оставляли «Вашингтону» около 12 статистических процентов на то, чтобы выиграть противостояние. Капитану «столичных» Александру Овечкину болельщики в эти дни припомнили многое — и девять предыдущих неудач в заокеанском плей-офф, и смелое декабрьское фото в футболке с надписью «Мы не будем отстоем в этом году».
Первая победа «Вашингтона
На третий матч серии главный тренер „Кэпиталз“ Барри Тротц решился выпустить номинально первого вратаря команды Брейдена Холтби. Его конкурент и сменщик Филипп Грубауэр не слишком удачно отыграл стартовые встречи, и даже с точки зрения простой статистики (9 пропущенных голов за два матча) замена голкипера выглядела решением справедливым. Нынешний сезон был для Холтби не слишком удачным (90,7% отражённых бросков, худший показатель за карьеру), но само появление звёздного стража ворот в „рамке“ своей команды дало „Кэпиталз“ определённый импульс. Соперники „Вашингтона“, в свою очередь, имели полное право насладиться моментом. „Мундиры“ ещё никогда в своей истории не выигрывали серию плей-офф, и даже не вели со счётом 2-0, поэтому настроение и у хоккеистов, и у болельщиков, было приподнятым „В первых матчах у нас были глупые и необязательные удаления. Не скажу, чтобы их было много, но они приходились на очень важные отрезки игры, что ставило нас в затруднительное положение“, — сказал Барри Тротц, намекая на силовика Тома Уилсона. „Да, нужно играть умнее. Надо играть агрессивно, но нельзя удаляться. Когда один парень постоянно сидит на скамейке штрафников, команда не может быть эффективной“, — признал Уилсон. Из восьми численных преимуществ „Коламбус“ реализовал четыре, поэтому критика со стороны тренерского штаба была вполне обоснованной.
Держаться подальше от штрафного бокса у Уилсона получилось лишь девять с половиной минут, после чего форвард отправился на две минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой. „Столичные“ смогли успешно отыграть вчетвером, а затем получили свой шанс поиграть в большинстве после удаления Джоша Андерсона. Первого гола пришлось ждать до начала второго периода, когда, осознав свои неудачные действия, смог отличиться всё тот же Уилсон. Дальний бросок защитника Нисканена был удачно подправлен на пятачке, и справиться с таким изменением траектории Сергею Бобровскому было не под силу.
Видео можно посмотреть в „твиттере“ „Вашингтона“.
Спустя шесть минут Артемий Панарин вывел на хорошую позицию для броска Пьера-Люка Дюбуа, который восстановил равновесие, но уйти на перерыв при равном счёте хозяевам не удалось. Ближе к концу двадцатиминутки „мундиры“ остались втроём против пятерых „столичных“, и упустить такой шанс „Вашингтон“ просто не имел права: защитник Джон Карлсон вовремя разрядил свою „пушку“, принеся „Кэпиталз“ второе лидерство в матче.
Видео можно посмотреть в „твиттере“ „Вашингтона“.
»Мундиры» не дали сопернику возможности дотянуть до нервной концовки основного времени, а отыгрались практически сразу после начала третьего периода. Гол, который организовали Панарин и Кэм Аткинсон, наверняка войдёт во всевозможные телевизионные нарезки, поскольку и красота быстрой контратаки, и точность передач в касание были просто на высочайшем уровне.
Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.
В третий раз за серию командам пришлось выяснять свои отношения в овертайме, и на этот раз одной дополнительной порцией дело не ограничилось. «Коламбус» не использовал прекрасную возможность «придушить» соперника, когда в дополнительное время на скамейку штрафников отправился Джон Карлсон, а когда настало время второй дополнительной двадцатиминутки, пришла очередь волноваться болельщикам «Вашингтона». В истории клуба было 13 случаев, когда матч плей-офф затягивался дольше одного овертайма, и 9 таких матчей «столичные» проиграли, но в этот вечер везение было на стороне «Кэпиталз».
Видео можно посмотреть в «твиттере» NHLGIFs.
В середине второго овертайма контратака «Вашингтона» принесла достаточно неожиданный успех. Форвард Бретт Коннолли нанёс очень быстрый бросок после входа в зону и Сергей Бобровский не успел как следует сгруппироваться: шайба отскочила прямо на пятачок, откуда её крайне неудачно попытался выбить защитник Зак Веренски. Рикошетом от Ларса Эллера снаряд отлетел за линию ворот, и этот курьёзный гол стал окончанием этой сумасшедшей битвы.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».
После этой победы «столичные» достигли равновесной статистики в плей-офф под руководством Барри Тротца — 21 победа и 21 поражение. 16 из этих матчей заканчивались в овертайме (38%), а исход 30 матчей был решён с разницей в одну шайбу (71%). Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 42 броска из 45 и был признан второй звездой матча, несмотря на поражение, а главным героем встречи назвали дебютанта этой серии — Брейдена Холтби. «Эта победа была крайне важна, особенно после такого долгого матча. Все устали, но победа придаёт энергии. В четвёртой игре снова будет битва», — отметил автор победного гола Ларс Эллер. «Да уж. Это адская серия!», — резюмировал Джон Торторелла.
«Виннипег» в шаге от второго раунда
Известное утверждение о том, что в матчах плей-офф надёжная игра вратаря имеет огромное значение, получило новое доказательство от голкипера «Джетс» Коннора Хеллебайка. Страж ворот «реактивщиков» отразил все 27 бросков хоккеистов «Миннесоты», и на деле доказал, что его рекордные 44 выигрыша в регулярном чемпионате отнюдь не были случайностью. Для Хеллебайка нынешний плей-офф — дебютный в энхаэловской карьере, и он стал первым вратарём в истории «Атланты»/ «Виннипега», которому удалось сыграть на ноль в кубковой встрече. Автором победного гола стал Марк Шайфли, который отличился на последней минуте первого периода, и он же закрепил успех голом в пустые ворота в концовке. В пятом матче серии, который пройдёт в Виннипеге в пятницу, хоккеисты «Джетс» могут оформить путёвку во второй раунд.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Виннипега».
«Вегас» — номер один!
«Вегас» стал первой командой лиги, кто пробился во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли. Серия «рыцарей» с «Лос-Анджелесом» была очень упорной, но очень короткой: все четыре матча завершились с разницей в одну шайбу, а в двух из них зрители увидели только один гол. Такой была и четвёртая встреча, в которой голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри снова был неподражаем (31 сейв, второй матч на ноль в нынешнем плей-офф), а автором единственного гола стал защитник Брейден Макнэбб. Ему, так же как и «рыцарям» в целом, удалось войти в истории лиги: Макнэбб стал четвёртым хоккеистом, который забил решающий гол в серии в ворота команды, за которую играл в прошлом сезоне.
Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.
«Вегас» стал первым клубом за всю историю НХЛ, выигравшим серию плей-офф с сухим счётом в дебютный сезон в лиге. Подопечные Жерара Галлана стали первыми участниками второго круга плей-офф-2018. В полуфинале Западной конференции они сыграют с победителем пары «Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс» (0-3 в серии).