Тарасов: если Головин уедет в Европу, то не потеряется, у него большое будущее 

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мыслями о перспективах хавбека ЦСКА и сборной России Александра Головина.
«Головин — очень сильный футболист, много европейских клубов им сейчас интересуется. У него большое будущее, желаю ему сделать правильный выбор. Если он уедет в Европу, думаю, не потеряется. Удачи ему, и желаю закрепиться в новой команде, если Саша всё-таки решится переехать в европейский топовый клуб», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.