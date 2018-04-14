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Тарасов: если Головин уедет в Европу, то не потеряется, у него большое будущее
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Тарасов: если Головин уедет в Европу, то не потеряется, у него большое будущее 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мыслями о перспективах хавбека ЦСКА и сборной России Александра Головина.
«Головин — очень сильный футболист, много европейских клубов им сейчас интересуется. У него большое будущее, желаю ему сделать правильный выбор. Если он уедет в Европу, думаю, не потеряется. Удачи ему, и желаю закрепиться в новой команде, если Саша всё-таки решится переехать в европейский топовый клуб», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
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