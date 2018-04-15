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Игроки «Вулверхэмптона» эмоционально отпраздновали путевку в АПЛ
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Игроки «Вулверхэмптона» эмоционально отпраздновали путевку в АПЛ 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Игроки «Вулверхэмптона» эмоционально встретили новость о том, что со следующего сезона команда будет выступать в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает «Советский спорт».
На видео, опубликованном в твиттере клуба, игроки «волков» досматривают матч 43-го тура Чемпионшипа, в котором «Фулхэм» сыграл вничью с «Бретфордом» (1:1). Таким образом лондонский клуб (82) уже не сможет догнать «Вулверхэмптон» (92) в таблице, обеспечив «волкам» как минимум второе место и прямую путевку в высший английский дивизион.
Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» первым оформил путевку в АПЛ.
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