Игроки «Вулверхэмптона» эмоционально отпраздновали путевку в АПЛ

Игроки «Вулверхэмптона» эмоционально встретили новость о том, что со следующего сезона команда будет выступать в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает «Советский спорт».

На видео, опубликованном в твиттере клуба, игроки «волков» досматривают матч 43-го тура Чемпионшипа, в котором «Фулхэм» сыграл вничью с «Бретфордом» (1:1). Таким образом лондонский клуб (82) уже не сможет догнать «Вулверхэмптон» (92) в таблице, обеспечив «волкам» как минимум второе место и прямую путевку в высший английский дивизион.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» первым оформил путевку в АПЛ.