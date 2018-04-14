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«Вулверхэмптон» первым оформил путевку в АПЛ
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«Вулверхэмптон» первым оформил путевку в АПЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Вулверхэмптон» первым обеспечил себе путевку в Английскую Премьер-лигу на сезон-2018/19. Об этом сообщает «Советский спорт».
Это стало возможным после того, как «Фулхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1) в матче 43-го тура Чемпионшипа. Таким образом 92 очка, на данный момент набранные «Вулверхэмптоном», позволят «волкам» не опуститься ниже второго места, которое дает прямую путевку в АПЛ.
Также на прямой выход в Премьер-лигу помимо «Фулхэма» претендует «Кардифф», занимающий второе место в таблице, и "Астон Вилла".
"Вулверхэмптон" уже выступал в АПЛ. Последний раз «волки» были в высшем дивизионе с 2009 по 2013 год.
Ранее стали известны претенденты на звание лучшего игрока по итогам чемпионата Англии.
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