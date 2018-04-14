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«Дженоа» — «Кротоне» — 1:0, «Кьево» — «Торино» — 0:0 (обзоры)
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«Дженоа» — «Кротоне» — 1:0, «Кьево» — «Торино» — 0:0 (обзоры) 

Soccer News 58 минут назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 32-го тура итальянской Серии А.
"Дженоа" — «Кротоне» — 1:0  "Кьево" — «Торино» — 0:0
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