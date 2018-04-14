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Хендерсон: «Надеюсь, Салах и дальше будет забивать, оставит Кейна позади и выиграет „Золотую бутсу“
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Хендерсон: «Надеюсь, Салах и дальше будет забивать, оставит Кейна позади и выиграет „Золотую бутсу“ 

Евро-футбол.Ру 51 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Борнмутом» в матче 34-го тура АПЛ (3:0).
"Мы знали, что «Борнмут» захочет осложнить нам жизнь, но мы доминировали в этом матче. Обычно «Борнмут» больше играет в футбол, чем это было сегодня. Мы не дали им этого сделать, мы были фантастически хороши. Нам остается сражаться до конца сезона, а там посмотрим, на каком месте мы окончим сезон.
Салах был великолепен. Ему нужно продолжать играть так и дальше. Он проделывает очень большой объем работы, надеюсь, он и дальше будет забивать, оставит Гарри Кейна позади и выиграет «Золотую бутсу», — цитирует Хендерсона ВВС.
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