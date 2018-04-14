Хендерсон: «Надеюсь, Салах и дальше будет забивать, оставит Кейна позади и выиграет „Золотую бутсу“

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Борнмутом» в матче 34-го тура АПЛ (3:0).

"Мы знали, что «Борнмут» захочет осложнить нам жизнь, но мы доминировали в этом матче. Обычно «Борнмут» больше играет в футбол, чем это было сегодня. Мы не дали им этого сделать, мы были фантастически хороши. Нам остается сражаться до конца сезона, а там посмотрим, на каком месте мы окончим сезон.