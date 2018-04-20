Мохаммед Салах: Буду очень счастлив, если смогу побить рекорд Раша

В субботу Салах забил «Борнмуту» свой 40-й гол в нынешнем сезоне. Он стал третьим игроком «Ливерпуля», достигшим этой отметки после Роджера Ханта и Иана Раша, который делал это дважды.

У Салаха есть шанс превзойти показатель Раша в 47 мячей за сезон. Рекорд был установлен в сезоне 1983/84. Египтянину предстоят еще четыре матча в премьер-лиге и как минимум два в полуфинале Лиги чемпионов против «Ромы».

«Есть отличный шанс побить рекорд, стать номером один в таком клубе, как «Ливерпуль». Это что-то невероятное. Я буду очень счастлив, если мне это удастся. Я доволен, что забил 40 голов, хочу и дальше забивать, хочу быть номером один.

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Всегда приятно видеть свое имя рядом с именами легенд такого клуба, как «Ливерпуль», я просто счастлив. Но я всегда стараюсь смотреть на себя и требую большего. Сейчас у меня 40 голов, и я говорю себе: «Почему бы и нет? Ты можешь быть первым!».

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы побить рекорд. Но как я говорил ранее, мы играем как команда. Важны не индивидуальные награды, а командные. И я уверен, что если у меня будет шанс отдать голевую передачу — я это сделаю. Команда превыше всего», — цитирует Салаха Goal.com.