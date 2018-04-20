Ещё
Мохаммед Салах: Буду очень счастлив, если смогу побить рекорд Раша
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мохаммед Салах: Буду очень счастлив, если смогу побить рекорд Раша 

Советский спорт 20 минут назад
Фото: Soccer News
В субботу Салах забил «Борнмуту» свой 40-й гол в нынешнем сезоне. Он стал третьим игроком «Ливерпуля», достигшим этой отметки после Роджера Ханта и Иана Раша, который делал это дважды.
У Салаха есть шанс превзойти показатель Раша в 47 мячей за сезон. Рекорд был установлен в сезоне 1983/84. Египтянину предстоят еще четыре матча в премьер-лиге и как минимум два в полуфинале Лиги чемпионов против «Ромы».
«Есть отличный шанс побить рекорд, стать номером один в таком клубе, как «Ливерпуль». Это что-то невероятное. Я буду очень счастлив, если мне это удастся. Я доволен, что забил 40 голов, хочу и дальше забивать, хочу быть номером один.
Мохаммед Салах: Первая игра против «Ромы» будет очень эмоциональной
Всегда приятно видеть свое имя рядом с именами легенд такого клуба, как «Ливерпуль», я просто счастлив. Но я всегда стараюсь смотреть на себя и требую большего. Сейчас у меня 40 голов, и я говорю себе: «Почему бы и нет? Ты можешь быть первым!».
Я сделаю все, что в моих силах, чтобы побить рекорд. Но как я говорил ранее, мы играем как команда. Важны не индивидуальные награды, а командные. И я уверен, что если у меня будет шанс отдать голевую передачу — я это сделаю. Команда превыше всего», — цитирует Салаха Goal.com.
Советский спорт: последние новости
Футбольная ассоциация Англии сократит свое представительство на ЧМ-2018 в рамках бойкота турнира СМИ: Ярмоленко не покинет «Боруссию» летом Гаджи Гаджиев: Руководство "Зенита" словно считает, что в России хороших тренеров нет
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина поставила условие арбитру из Крыма53
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
«Овечкина лучше не злить»
«Вяльбе совершила настоящий подвиг для России»1
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20181
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение