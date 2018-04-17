На «Золотую бутсу» претендуют Салах и Месси 

Подведены очередные промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) «Золотая бутса». В нем лидирует Мохамед Салах ("Ливерпуль"). Он набрал 60 баллов, забивший 30 голов в чемпионате Англии.
Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в чемпионате, умножаются на коэффициент лиги (он зависит от места страны в рейтинге УЕФА). Второе место занимает Лионель Месси ("Барселона", 29 мячей, 58 баллов).
Игрок
Коэффициент
Баллы
1. Мохамед САЛАХ
Ливерпуль
2. Лионель МЕССИ
Барселона
3. Чиро ИММОБИЛЕ
Лацио
Бавария
5. Эдинсон КАВАНИ
Лучший бомбардир российского чемпионата Квинси Промес ("Спартак") не входит в первые семь десятков рейтинга — у него 21 балл (14 голов, умноженных на коэффициент 1,5). (Александр БОБРОВ)