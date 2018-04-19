Салах хочет выиграть «Золотую бутсу» и побить рекорд премьер-лиги

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметил, что будет стараться выиграть «Золотую бутсу». На данный момент он лидирует в споре за приз. На счету египтянина 30 голов.

— Мои партнеры стараются помогать мне забивать голы, — приводит Sky Sports слова Салаха. — Они знают, что я хочу выиграть «Золотую бутсу». Да, это индивидуальная награда, но голы помогают команде зарабатывать очки. У нас осталось четыре матча, и я буду играть ради этой награды. Но я играю на команду, и это все видят.

Также хочу побить рекорд премьер-лиги для сезона из 38 матчей. Мне остался один гол, верно? Но и общий рекорд тоже надо побить. Так что мне нужно забить четыре гола.

На «Золотую бутсу» претендуют Салах и Месси