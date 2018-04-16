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«Золотая бутса» сезона 2017/2018: Салах уходит в отрыв от Месси
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«Золотая бутса» сезона 2017/2018: Салах уходит в отрыв от Месси 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В споре за «Золотую бутсу» сезона 2017/2018 вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах ушел в отрыв от своего главного конкурента за награду в лице форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.
Десятка же главных претендентов на «Золотую бутсу» пока выглядит так:
1. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 30 голов (x2.0) / 60 очков
2. Лионель Месси ("Барселона"): 29 голов (x2.0) / 58 очков
3-4. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 27 голов (x2.0) / 54 очка
3-4. Роберт Левандовски ("Бавария"): 27 голов (x2.0) / 54 очка
5-6. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 25 голов (x2.0) / 50 очков
5-6. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 25 голов (x2.0) / 50 очков
7. Жонас ("Бенфика"): 33 гола (x1.5) / 49,5 очка
8. Мауро Икарди ("Интер"): 24 гола (x2.0) / 48 очков
9-10. Криштиану Роналду ("Реал"): 23 гола (x2.0) / 46 очков
9-10. Луис Суарес ("Барселона"): 23 гола (x2.0) / 46 очков
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