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Вальверде: «Ребята смогли правильно отреагировать на поражение в Риме»
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Вальверде: «Ребята смогли правильно отреагировать на поражение в Риме» 

Евро-футбол.Ру 34 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде побеседовал с журналистами после победы над «Валенсией» (2:1).
"Я всегда сохраняю оптимизм. Мы потерпели болезненное поражение в Риме, что привело к своеобразному трауру. Самое главное — правильная реакция, важно проявить себя в следующем поединке. Команда смогла отреагировать на проигрыш от «Ромы». На этой неделе никто не думал о рекордах, мы не придаём этому никакого значения", — приводит слова Вальверде Marca.
"Барселона" лидирует в таблице, опережая «Валенсию» на 14 очков, но у «матрасников» есть один матч в запасе.
"Барселона" не проигрывает 39 матчей кряду — это новый рекорд Ла Лиги
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