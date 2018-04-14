Вальверде: «Ребята смогли правильно отреагировать на поражение в Риме»

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде побеседовал с журналистами после победы над «Валенсией» (2:1).

"Я всегда сохраняю оптимизм. Мы потерпели болезненное поражение в Риме, что привело к своеобразному трауру. Самое главное — правильная реакция, важно проявить себя в следующем поединке. Команда смогла отреагировать на проигрыш от «Ромы». На этой неделе никто не думал о рекордах, мы не придаём этому никакого значения", — приводит слова Вальверде Marca.

"Барселона" лидирует в таблице, опережая «Валенсию» на 14 очков, но у «матрасников» есть один матч в запасе.

"Барселона" не проигрывает 39 матчей кряду — это новый рекорд Ла Лиги