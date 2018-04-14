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Клопп: «В последние 15 минут кто-то нашёл ключ и отключил нам питание»
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Клопп: «В последние 15 минут кто-то нашёл ключ и отключил нам питание» 

Евро-футбол.Ру 33 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Борнмутом» в матче 34-го тура АПЛ (3:0).
"Прекрасное выступление и очень, очень, очень важное после невероятной недели, когда все говорили, как все у нас хорошо, что мы в полуфинале [Лиги чемпионов]. Сегодня было ощущение словно на параде. Люди на своих автомобилях сигналили и радовались, вау! Но мы должны были быть голодными в матче с «Борнмутом», оставив Лигу чемпионов в прошлом.
Когда мы теряли мяч, мы отбирали его обратно как львы, включая наш контрпрессинг, что осложняет жизнь сопернику. Думаю, победа вполне справедлива. В последние 15 минут кто-то нашел ключ и отключил нам питание — игроки почувствовали всю нагрузку последних дней и немного упустили контроль над происходящим. Но с третьим голом игра закончилась", — цитирует Клоппа ВВС.
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