Клопп: «В последние 15 минут кто-то нашёл ключ и отключил нам питание»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Борнмутом» в матче 34-го тура АПЛ (3:0).

"Прекрасное выступление и очень, очень, очень важное после невероятной недели, когда все говорили, как все у нас хорошо, что мы в полуфинале [Лиги чемпионов]. Сегодня было ощущение словно на параде. Люди на своих автомобилях сигналили и радовались, вау! Но мы должны были быть голодными в матче с «Борнмутом», оставив Лигу чемпионов в прошлом.

Когда мы теряли мяч, мы отбирали его обратно как львы, включая наш контрпрессинг, что осложняет жизнь сопернику. Думаю, победа вполне справедлива. В последние 15 минут кто-то нашел ключ и отключил нам питание — игроки почувствовали всю нагрузку последних дней и немного упустили контроль над происходящим. Но с третьим голом игра закончилась", — цитирует Клоппа ВВС.