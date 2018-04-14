Работа в «Баварии» уже не так привлекательна?

«Это назначение продожает невероятный восходящий тренд для 46-летнего Нико Ковача, который возглавит «Баварию» с 1 июля 2018 года, после впечатляющей работы с «Айнтрахтом» — первой в своей карьере клубного тренера. Не получил пост наставник «Зальцбурга» в 2012 году, несмотря на несколько проведенных лет во главе академии и резервной команды, специалист ушел и стал рулевым родной сборной Хорватии, которую вывел на ЧМ-2014, но получил отставку после разочаровывающего старта квалификации на Евро-2016», — отмечает Йон Фишер в материале на портале Goal.com.

«Ковач возглавил «Айнтрахт» в марте 2016 года и помог клубу выжить в Бундеслиге по итогам матчам плей-офф, вслед за чем занял с коллективом 11-е место в 2017 году. Прогресс его команды продолжился в текущем сезоне, где «Орлы» идут на пятом месте в Бундеслиге с отставанием в два очка от идущего на четвертой позиции «Байера», который занимает последнюю строчку зоны Лиги чемпионов. Специалист станет преемником Юппа Хайнкеса в «Баварии» после очередной впечатляющей работы 72-летнего наставника».

Рискованный кандидат

«Немецкий гранд пытался маневрировать по своей вине в ситуации, когда он вынужден был выбирать только среди рискованных кандидатов на пост наставника, ведь в декабре 2017 года главной стратегией мюнхенцев было убедить Юппа Хайнкеса продолжить работу, но проблема заключалась в категорическом отказе ветерана тренерского цеха. Поскольку единственным публичным требованием к преемнику оставалось умение говорить на немецком, а Юрген Клопп Йоахим Лёв недоступны для их приглашения из-за их занятости в «Ливерпуле» и сборной Германии соответственно, то единственным специалистом с международнымопытом и трофеем был только Томас Тухель . Тогда он считался доступным, пока ПСЖ не решил, что экс-рулевой «Дортмунда» будет хорошим выбором на тренерском мостике», — отмечает на страницах Süddeutsche Zeitung Мартин Шнайдер

«Когда президент «Баварии» Ули Хёнесс понял, что «нет» значит «нет», как один из трех главных руководителей клуба наряду с главой правления Карлом-Хайнцом Румменигге и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, он согласился провести переговоры с Тухелем, но тот уже оказался недоступен, поэтому серьезной альтернативой было трое: Ральф Хасенхюттль (»РБ Лейпциг«), Юлиан Нагельсман (»Хоффенхайм«) и Нико Ковач. Среди всех рискованных кандидатур «ротен» выбрали последнего. Тем самым, за короткое время немецкий гранд перешел от опытного в международном плане и титулованного тандема из наставника и спортивного директора Пеп Гвардиола — Маттиас Заммер к административно неопытному и нетитулованному дуэту Ковач — Салихамиджич».

Культурно свой

«Ковач был одним из сотен потенциальных кандидатов, о котором думала «Бавария». Это назначение в какой-то степени читалось исходя из заявлений клуба о намерении назначить немецкого тренера или, по крайней мере, немецкоговорящего специалиста, чему соответствует хорват, поскольку ранее выступал за мюнхенцев и работает в Германии. Он возглавляет «Айнтрахт», который недавно чуть не вылетел, а в прошлом работал с национальной сборной своей страны, где «наломал дров», но все равно получает назначение у руля «ротен», поскольку подходит для «баварской семьи». Судя по всему, немецкий гегемон так успешно работает, что там не боятся делать такие шаги, предпочитая Ковача, а не какого-то большого специалиста», — анализирует причины назначения Ковача в эфире телеканала ESPN Габриэль Маркотти.

«Красноречивым фактором стало то, что в прошлом у них было двое наставников [в лице Гвардиола и Карло Анчелотти ], которые не поняли культуру «Баварии» и, возможно, не понимали язык для успешной работы. Как по мне, то это назначение объясняется скорее культурным аспектом, нежели тренерским — с точки зрения того, насколько успешен тот или иной кандидат», — считает там же экс-нападающий «Вольфсбурга» и «Фулхэма» Брайан Макбрайд.

Самый страшный вопрос для «Баварии»

«Назначение Ковача — это долгосрочное решение, а значит и уход от стиля позиционной игры эстетического доминирования команды под руководством Гвардиолы, или же просто переход к прагматичному подходу, где тренер должен просто менять тактику в зависимости от соперника для достижения результата? Каким образом эти цели оправдывают средства в «Баварии» — клубе, где необходимо только побеждать, но где стиль также является важной составной частью? Перейдет ли команда на три центрбека, как играет «Айнтрахт» хорвата, и как это будет выглядеть?», — формулирует самые актуальные вопросы по поводу будущего мюнхенцев Абель Мезарош на страницах портала Bundesliga Fanatic.

«Есть ли какие-то исполнители франкфуртцев (такие, как вингеры Анте Ребич и Марио Вольф), которые последуют за тренером, и будет ли достаточно лидерства Ковача, а также ДНК клуба достаточно для того, чтобы убедить звезд вроде Франка Рибери и Арьена Роббена (они остаются еще на год) проявлять свои лучшие качества в ключевые моменты, или его «сольют» так же, как и Анчелотти? Как хорват будет справляться с необходимостью предоставлять больше игрового времени для молодых Кингсли Комана и Сержа Гнабри, а вместе с этим решать проблему переполненного состава в средней линии? Что случится, если «ротен» допустят еще один провальный старт сезона, как осенью прошлого года (вернут Хайнкеса?)?».

«Стало ли решение назначить Ковача неким компромисом между Хёнессом и Румменигге, а не лучшим решением для самой «Баварии»? Наконец, на фоне всех продолжительных спекуляций о том, кого клуб искал в качестве преемника Хайнкеса, а также сообщений об отказах того или иного специалиста, возможно, самый большой вопрос, который руководители клуба могут бояться задать себе, звучит так: Правда ли, что работа в «Баварии» уже не так привлекательна?»