«Витесс» разгромил «Спарту» со счетом 7:0, Караваев отыграл весь матч

«Витесс» набрал 45 очков и занимает седьмое место. У «Спарты» 24 очка и 17-е место. В следующем туре «Спарта» примет «Венло», а «Витесс» на выезде сыграет с АЗ. Напомним, со следующего сезона «Витесс» возглавит российский специалист Леонид Слуцкий.

Чемпионат Голландии 31-й тур «Витесс» — «Спарта» — 7:0 Голы: Сереро, 2, Бееренс, 18, Фишер, 29, Линссен, 59, 82, Матавж, 72, Брюнс, 77 Удаление: Крамер, 45 («Спарта»)