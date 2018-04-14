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«Витесс» разгромил «Спарту» со счетом 7:0, Караваев отыграл весь матч
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«Витесс» разгромил «Спарту» со счетом 7:0, Караваев отыграл весь матч 

Советский спорт 28 минут назад
В составе победителей забивали Тулани Сереро, Рой Бееренс, Брайан Линссен, Тим Матавж (дважды) и Томас Брюнс. Еще один мяч в свои ворота забил Сандер Фишер. У «Спарты» на 45-й минуте был удален Михиэль Крамер. Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев отыграл весь матч.
«Витесс» набрал 45 очков и занимает седьмое место. У «Спарты» 24 очка и 17-е место. В следующем туре «Спарта» примет «Венло», а «Витесс» на выезде сыграет с АЗ. Напомним, со следующего сезона «Витесс» возглавит российский специалист Леонид Слуцкий.
Чемпионат Голландии 31-й тур  «Витесс» — «Спарта» — 7:0  Голы: Сереро, 2, Бееренс, 18, Фишер, 29, Линссен, 59, 82, Матавж, 72, Брюнс, 77  Удаление: Крамер, 45 («Спарта»)
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