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«Лилль» упустил победу над «Генгамом», пропустив на 90-й и 93-й минутах
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«Лилль» упустил победу над «Генгамом», пропустив на 90-й и 93-й минутах 

Чемпионат.com 14 минут назад
«Лилль» сыграл вничью с «Генгамом» в матче 33-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Вильнёв-д'Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 2:2.
Голами в составе «Лилля» в начале второго тайма отметились Николя Пепе и Луис Араужо, На 90-й минуте защитник хозяев Хуниор Алонсо забил в свои ворота, а на 93-й минуте Джимми Бриан сравнял счёт.
В других матчах тура «Нант» сыграл вничью с «Дижоном» (1:1), «Ренн» проиграл «Метцу» (1:2), а «Сент-Этьен» переиграл «Страсбург» (1:0).
Турнирную таблицу французской Лиги 1 можно посмотреть на «Чемпионате».
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