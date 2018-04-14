«Лилль» упустил победу над «Генгамом», пропустив на 90-й и 93-й минутах

«Лилль» сыграл вничью с «Генгамом» в матче 33-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Вильнёв-д'Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 2:2.

В других матчах тура «Нант» сыграл вничью с «Дижоном» (1:1), «Ренн» проиграл «Метцу» (1:2), а «Сент-Этьен» переиграл «Страсбург» (1:0).

Турнирную таблицу французской Лиги 1 можно посмотреть на «Чемпионате».