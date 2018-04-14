«Фенербахче» сильнее «Сивасспора» и другие результаты 29-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 29-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим выездную победу «Фенербахче» над «Сивасспором».

"Касымпаша" — «Карабюкспор» — 2:0 Голы: Трезеге, 55 — 1:0, Менса, 66 — 2:0.

"Малатияспор" — «Аланьяспор» — 1:1 Голы: Бююк, 78 — 1:0, Велинтон, 90 — 1:1.

"Сивасспор" — «Фенербахче» — 1:2 Голы: Шаэшуэ, 30 — 0:1, Меджани, 33 (автогол) — 0:2, Робиньо, 90 — 1:2.

"Фенербахче": Демирел, Нойштедтер, Шкртел, Озбайраклы, Калдырым, Соуза, Топал, Дирар, Шаэшуэ (Экиджи, 74), Жулиано (Гючтекин, 90), Сольдадо (Фернандао, 69).