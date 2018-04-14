«Витесс» с Караваевым забил семь безответных мячей роттердамской «Спарте»

В матче 31-го тура чемпионата Голландии «Витесс» дома разгромил роттердамскую «Спарту» со счетом 7:0. В составе победителей по дублю оформили нападающие Тим Матавж и Бриан Линссен, а также отличились полузащитники Тулани Сереро, Томас Брюнс и защитник Рой Беренс. Отметим, что у хозяев всю игру на поле провел российский защитник Вячеслав Караваев

Желто-черные занимают седьмое место турнирной таблицы Высшей лиги, набрав 45 очков. «Спарта», в активе которой 24 очка, располагается на 17-й строчке.

Напомним, что со следующего сезона главным тренером «Витесса» будет Леонид Слуцкий.

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Высшая лига

31-й тур "Витесс" — «Спарта» — 7:0 (3:0)

Голы: Сереро, 2 (1:0). Беренс, 18 (2:0). Матавж, 29 (3:0). Линссен, 59 (4:0). Матавж, 72 (5:0). Брюнс, 77 (6:0). Линссен, 82 (7:0).

"Витесс": Хауэн, Бюттнер, Кашия, Караваев, Миязга (ван дер Верфф, 71), Сереро, Фор (Брюнс, 76), Маунт (Схюрман, 88), Беренс, Матавж, Линссен.

"Спарта": Хут, Фишер, Фриндс, Хольст, Дугал, Сануси, Крамер, Гудвин, Мюрен (Бреэр, 46), Аханнах (Дуарте, 71), Броньо (Фрайдей, 46).

Предупреждения: Броньо, 33. Бюттнер, 45+1.

Удаление: Крамер (Спарта Р), 45+1.

Судья: Блом.

14 апреля. Арнем. Стадион GelreDome.

Витесс — Спарта Р Турнирная таблица чемпионата Голландии