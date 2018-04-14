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«Вулверхэмптон» вышел в английскую Премьер-лигу
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«Вулверхэмптон» вышел в английскую Премьер-лигу 

Чемпионат.com 1 час назад
Ничья «Фулхэма» в домашнем матче 43-го тура английского Чемпионшипа с «Брентфордом» (1:1) позволила «Вулверхэмптону» гарантировать себе выход в Премьер-лигу.
Сейчас «Вулверхэмптон», набрав 92 очка, занимает первое место в турнирной таблице. Следом идут «Кардифф Сити» (83) и «Фулхэм» (82). До конца чемпионата осталось четыре тура.
Последний раз «Вулверхэмптон» выступал в Премьер-лиге в сезоне-2011/12. По итогам сезона-2012/13 клуб вылетел из Чемпионшипа в Первую лигу, но спустя год вернулся во второй по силе английский чемпионат.
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