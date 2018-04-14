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Александр Елесин — о дебютном голе за сборную: «Шайба удачно мне отскочила»
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Александр Елесин — о дебютном голе за сборную: «Шайба удачно мне отскочила» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Локомотива» Александр Елесин, дебютировавший в национальной сборной матчем против Норвегии (2:0), рассказал о своей первой шайбе. Он отметил, что ему помогла удача.
— Соперник сильный, обученный, быстро бежит. Против таких команд стараешься действовать осторожнее, чтобы не напороться на контратаку, — сказал Елесин. — Что касается заброшенной шайбы, то она ушла в дальний борт, я хотел ее оставить в зоне, но она удачно мне отскочила и я решил бросить. Теперь, если будут возможности, стану бросать чаще. (Марат САФИН)
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