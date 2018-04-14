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Маурисио Перейра: «Мы хорошо приняли Мусаева»
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Маурисио Перейра: «Мы хорошо приняли Мусаева» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра после победы над «Арсеналом» (3:0) в матче 26-го тура премьер-лиги заявил, что у команды хорошие взаимоотношения с новым главным тренером, передает из Краснодара спецкор «СЭ» Екатерина ПОТАПОВА.
— Я очень доволен этим матчем, особенно первым таймом, где нам удалось забить два мяча, — сказал Перейра. — Мы постарались продолжить тот же ритм игры и во втором тайме. Надеюсь, у нас это вышло хорошо.
— Команда преобразилась с приходом нового тренера. Что он сделал?
— Да, у нас есть небольшие изменения в прессинге, в позиционных атаках, в том, как мы переходим из обороны в атаку. Думаю, эти изменения и принесли результат.
— Какие взаимоотношения с новым главным тренером? Как он выстраивает общение с футболистами?
— У нас очень хорошие отношения с новым тренером. Мы приняли его очень хорошо, и он так же к нам относится. Желаю ему только самого лучшего, потому что его успех — это успех «Краснодара» тоже.
— Можно сказать, что сейчас футбол «Краснодара» похож на тот, который команда показывала при Олеге Кононове?
— Могу сказать, что это мой шестой сезон в клубе, и меня тренировали Муслин, Кононов, Шалимов, сейчас Мусаев. Манера игры осталась та же. Мы стараемся прессинговать соперника, быть первым номером, играть низом. Всегда есть какие-то изменения, и стиль немножко поменялся, но манера прежняя.
Краснодар — Арсенал Т
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