— У нас выступало много игроков, которые пока не играли на таком уровне, много молодых ребят. Поначалу чувствовалось волнение. Потом они перебороли его, исправились и сумели добиться победы. Хорошо отыграл Игорь Шестеркин. Соперник для нашей молодой команды — очень приличный, так что будем настраивать ребят на второй матч. Впереди нас ждет Евротур. Мы уже вызвали в Новогорск ребят, которых мы хотим проверить на третьем этапе.
— В сборной состоялось сразу несколько дебютов. Как оцените выступление 18-летнего Виталия Кравцова? — Очень интересный нападающий. Создал хороший опасный момент. Сразу выступать на уровне национальных сборных очень тяжело. Но мы им довольны, — передает слова Воробьева пресс-служба ФХР.