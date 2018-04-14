Ещё
Александр Дергачев — о голе норвежцам: «То, что вратарь нырнул мне под ноги, увидел в последний момент»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Дергачев — о голе норвежцам: «То, что вратарь нырнул мне под ноги, увидел в последний момент» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Нападающий сборной России Александр Дергачев прокомментировал свой гол, ставший победным в матче Еврочелленджа против сборной Норвегии (2:0). Он отметил, что был удивлен попыткой вратаря соперника сыграть ему в ноги.
Дебют Воробьева: победа в норвежской пещере
— Норвежцы показали системную игру. Во втором периоде мы добавили и забили рабочие голы, — сказал Дергачев. — С новыми партнерами получилось хорошее взаимодействие. В сборную всегда зовут хороших игроков, которые находятся на лидирующих позициях в своих клубах. Поначалу нужно было притереться, и, конечно, нам еще есть над чем работать.
Когда забивал гол, был немного удивлен решением норвежского вратаря сыграть неожиданным образом (нырнуть под ноги). Сам его увидел в последний момент, так как концентрировался на шайбе, чтобы игрок, догонявший меня не выбил ее. В последнее мгновение периферическим зрением увидел, что голкипер выбежал, и на инстинктах объехал его.
В моменте, когда перехватывал шайбу перед тем, как убежать один на один, заметил, что защитник будет делать поперечный пас. Я ничем не рисковал, так как даже если бы передача прошла, я на улитке вернулся бы на свою позицию. (Марат САФИН)
Спорт-Экспресс: последние новости
Александр Елесин - о дебютном голе за сборную: "Шайба удачно мне отскочила" Маурисио Перейра: "Мы хорошо приняли Мусаева" "Я должен был это сделать даже в ущерб репутации". Мощная речь Буффона об удалении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию59
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым15
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение