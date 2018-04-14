Александр Дергачев — о голе норвежцам: «То, что вратарь нырнул мне под ноги, увидел в последний момент»

Нападающий сборной России Александр Дергачев прокомментировал свой гол, ставший победным в матче Еврочелленджа против сборной Норвегии (2:0). Он отметил, что был удивлен попыткой вратаря соперника сыграть ему в ноги.

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— Норвежцы показали системную игру. Во втором периоде мы добавили и забили рабочие голы, — сказал Дергачев. — С новыми партнерами получилось хорошее взаимодействие. В сборную всегда зовут хороших игроков, которые находятся на лидирующих позициях в своих клубах. Поначалу нужно было притереться, и, конечно, нам еще есть над чем работать.

Когда забивал гол, был немного удивлен решением норвежского вратаря сыграть неожиданным образом (нырнуть под ноги). Сам его увидел в последний момент, так как концентрировался на шайбе, чтобы игрок, догонявший меня не выбил ее. В последнее мгновение периферическим зрением увидел, что голкипер выбежал, и на инстинктах объехал его.