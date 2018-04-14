«Я должен был это сделать даже в ущерб репутации». Мощная речь Буффона об удалении

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон нарушил молчание и дал развернутый комментарий об удалении в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" (3:1). На последней минуте второго тайма арбитр встречи Майкл Оливер назначил 11-метровый в пользу мадридцев. Буффон в резкой форме выразил несогласие с решением и получил красную карточку. Вышедший на замену Войчех Щенсны пропустил гол, «Реал» выиграл по сумме двух встреч (3:0, 1:3) и вышел в полуфинал.

— Мне не нужно ничего сочинять. Я человек, который вкладывает страсть, настроение и гнев в то, чем занимается, — цитирует Football Italia Буффона. — Человек порой говорит то, что может казаться излишним. Но я это я, Джиджи Буффон. В подобные моменты выплескиваются чувства и эмоции, которые сильны. Порой они слишком жесткие, но это эмоции человека, который не скрывается за ширмой лицемерия и вместо этого выдает то, что кипит у него внутри. Конец истории.

Человеку, который живет в спорте так же, как и я, нельзя попросить быть уравновешенным. Пусть я и выражал свои чувства в экспрессивной манере, они были логичны. Я бы сказал им снова то же самое. Возможно, другими словами, более культурно. Но содержание осталось бы тем же.

Пусть я и был экспрессивен, но я сказал то, что думал: что он не должен ставить такой пенальти. Судья с большим опытом не должен был давать свисток и становиться главным героем матча. Он бы продолжил игру и дал двум командам биться в дополнительное время. Пусть поле говорит само за себя.

Я уверен, что у Оливера будет успешная карьера в будущем, но он слишком молод, чтобы судить подобный матч. Он оказался в ситуации, которая была слишком сложной, слишком запутанной и слишком большой для него.

Я не держу зла на Оливера. Я не сержусь на него. Но в тот момент я чувствовал себя обманутым. Не из-за результата, а из-за вечера. Это был вечер, который никто не мог повторить.

Мы могли написать незабываемую страницу в истории «Юве» и итальянского футбола. Вместе с победой «Ромы» днем ранее это было бы просто невероятно.

Перед тем, как быть игроком «Ювентуса», я в первую очередь итальянец. И я действительно хотел успеха для итальянского футбола.

Я проигрывал и более важные матчи, но с учетом того, как разивалась эта игра, это был самый замечательный и захватывающий матч, который я когда-либо проводил «Юве». Думаю, то же самое касается и моих товарищей по команде.

Даже кадры с разных углов оставляют открытым вопрос, заслуживал ли толчок Мехди Бенатиа Лукаса Васкеса пенальти. Это была не такая ситуация, при которой можно определенно сказать: «Это фол». Я не говорю, что это не пенальти, я говорю, чо ситуация была спорной. В такой игре, за 20 секунд до конца, в сомнительном эпизоде, опытный рефери принял бы другое решение.

Дайте мне хотя бы право защищать в экспрессивной и страстной манере моих товарищей по команде, защищать 5000 фанатов, которые приехали в Мадрид поддержать нас. Я должен защищать их, потому что я так чувствую. Я должен был это сделать, даже если бы это повредило моей репутации.