Андрей Синицын: «Борьба с ЦСКА? Хотелось бы медальки»

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын после победы над «Арсеналом» (3:0) в матче 26-го тура премьер-лиги выразил уверенность, что его команда поборется за призовые места. На данный момент кубанцы идут на третьем месте в таблице, однако по потерянным очкам занимает только пятую строчку.

— Главное — победа с таким довольно крупным счетом, хотя моментов было гораздо больше, — отметил Синицын. — В целом, интересная и упорная игра. Соперник имел моменты, которые не реализовал, поэтому мы заслужили победу.

— «Краснодар» преобразился в последних двух матчах. Это связано с приходом нового тренера?

— Я думаю, да. Чуть изменились требования, видение. Стиль, нашу игру, которую проповедуем, мы оставляем, просто где-то более агрессивно и качественно действуем.

— Как оцените шансы «Краснодара» на попадание в призовую тройку и борьбу с ЦСКА?

— У нас осталось еще 4 матча, и надо играть хорошо. Все в наших руках.

— Такая задача ставится?

— Еврокубки — да. Чем выше — тем лучше, хотелось бы и медальки какие-нибудь (улыбается). ( Екатерина ПОТАПОВА

Краснодар — Арсенал Т