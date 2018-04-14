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Андрей Синицын: «Борьба с ЦСКА? Хотелось бы медальки»
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Андрей Синицын: «Борьба с ЦСКА? Хотелось бы медальки» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын после победы над «Арсеналом» (3:0) в матче 26-го тура премьер-лиги выразил уверенность, что его команда поборется за призовые места. На данный момент кубанцы идут на третьем месте в таблице, однако по потерянным очкам занимает только пятую строчку.
— Главное — победа с таким довольно крупным счетом, хотя моментов было гораздо больше, — отметил Синицын. — В целом, интересная и упорная игра. Соперник имел моменты, которые не реализовал, поэтому мы заслужили победу.
— «Краснодар» преобразился в последних двух матчах. Это связано с приходом нового тренера?
— Я думаю, да. Чуть изменились требования, видение. Стиль, нашу игру, которую проповедуем, мы оставляем, просто где-то более агрессивно и качественно действуем.
— Как оцените шансы «Краснодара» на попадание в призовую тройку и борьбу с ЦСКА?
— У нас осталось еще 4 матча, и надо играть хорошо. Все в наших руках.
— Такая задача ставится?
— Еврокубки — да. Чем выше — тем лучше, хотелось бы и медальки какие-нибудь (улыбается). (Екатерина ПОТАПОВА)
Краснодар — Арсенал Т
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