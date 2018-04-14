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Россиянин Цзин Ли отправился в конное путешествие по городам ЧМ от стадиона «Фишт» в Сочи
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Россиянин Цзин Ли отправился в конное путешествие по городам ЧМ от стадиона «Фишт» в Сочи 

ТАСС 1 час назад
СОЧИ, 14 апреля. /ТАСС/. 55-летний россиянин Цзин Ли в субботу дал старт конному походу по городам проведения чемпионата мира по футболу. Он рассказал ТАСС, что начал конное путешествие с того, что осмотрел стадион «Фишт» в Сочи.
"Глядя на «Фишт», у меня нет слов. Это очень красивая, величественная архитектура. Надо просто смотреть. Слова здесь лишние", — сказал ТАСС путешественник.
По словам Ли, в течение нескольких дней он планирует посетить Красную Поляну, затем отправится в Ростов-на-Дону, далее — в Волгоград, Самару, Саранск, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. «Всего побываю в девяти городах, Калининград и Екатеринбург слишком далеко. В каждом городе хочу стадион посмотреть, скоро чемпионат мира по футболу, а значит — мне пришло время совершить это путешествие», — рассказал Ли.
Он надеется, что закрытие мундиаля встретит в Москве. Ли путешествует на коне по кличке Караман. «У меня все есть: палатка, спальный мешок. До сих пор [с начала путешествия] я только один раз купил овёс, а так — люди помогают, кормят и меня, и коня», — признался путешественник.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).
Стадион «Фишт» был построен к XXII зимним Олимпийским играм 2014 года, которые проходили в Сочи. Здесь проводились торжественные церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, в 2017 году он принял часть матчей Кубка конфедераций. Перед чемпионатом мира проведена реконструкция, объект будет способен вместить до 45 тыс. зрителей.
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