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В Алматы полторы тысячи человек проверили знание русского языка
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В Алматы полторы тысячи человек проверили знание русского языка 

Мир24 1 час назад
Знания русского языка проверяли сегодня и в Казахстане. В Алматы писали «Тотальный диктант», передает телеканал «МИР 24». На 16 площадках разместились полторы тысячи человек. Алматы стал одним из крупнейших городов по количеству участников. Тех, у кого диктант будет на «пятерку», пригласят в генконсульство России на презентацию книги Гузель Яхиной. Именно молодая российская писательница в этом году стала автором текста тотального диктанта.
«Это добровольный диктант, для всех, кто умеет писать по-русски. Поэтому принять участие в нем может любой человек, который умеет писать. Ни возраст, ни социальный статус, ни проживание в какой-либо из стран не имеют значения. И я могу сказать, что Алматы стал одной из самых больших и интересных площадок для участников «Тотального диктанта», — сказала консул Генерального консульства Российский Федерации в Алматы Ирина Переверзева.
«Тотальный диктант» проводится уже 14-й раз. В 2017 году свои силы попробовали жители 866 городов.
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