«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ 

«Манчестер Сити» на выезде одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча прошедшая на «Уэмбли» завершилась со счётом 3:1.
Победу «горожанам» принесли голы Габриэла Жезуса, Илкая Гюндогана и Рахима Стерлинга.
«Тоттенхэм» ответил голом Кристиана Эриксена.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» увеличил отрыв от «Мачнестер Юнайтед» до 16 очков. «Тоттенхэм» с 67 баллами остался четвёртым.
Ранее сообщалось, что Мохамед Салах побил рекорд Дидье Дрогба по количеству голов за сезон в АПЛ.