«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошедшая на «Уэмбли» завершилась со счётом 3:1.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» увеличил отрыв от «Мачнестер Юнайтед» до 16 очков. «Тоттенхэм» с 67 баллами остался четвёртым.