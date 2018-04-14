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«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ
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«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ 

RT на русском 1 час назад
«Манчестер Сити» на выезде одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча прошедшая на «Уэмбли» завершилась со счётом 3:1.
Победу «горожанам» принесли голы Габриэла Жезуса, Илкая Гюндогана и Рахима Стерлинга.
«Тоттенхэм» ответил голом Кристиана Эриксена.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» увеличил отрыв от «Мачнестер Юнайтед» до 16 очков. «Тоттенхэм» с 67 баллами остался четвёртым.
Ранее сообщалось, что Мохамед Салах побил рекорд Дидье Дрогба по количеству голов за сезон в АПЛ.
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