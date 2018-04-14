«Зенит» установил новый рекорд посещаемости РФПЛ

По итогам 12 домашних матчей в рамках РФПЛ арену в Санкт-Петербурге посетили 528 099 зрителей, а средняя заполняемость составила 44 008 человек. Таким образом, сине-бело-голубые стали недосягаемы для ближайших преследователей и удержат уверенное лидерство до конца сезона даже при условии максимальной посещаемости конкурентов.

Предыдущий рекорд установила «Алания» в 1995 году — тогда на игры команды из Владикавказа в среднем ходили 33 467 болельщиков. Следом располагался московский «Спартак» (32 760 в сезоне-2016/17).