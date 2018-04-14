«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и приблизился к чемпионству 

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» в гостевом матче 34-го тура английской Премьер-лиги и стал ближе к чемпионству. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей отличились Габриэл Жезус, Илкай Гюндоган с пенальти и Рахим Стерлинг. Единственный мяч «Тоттенхэма» забил Кристиан Эриксен.
"Сити" набрал 87 очков и приблизился к чемпионству. В случае поражения "Манчестер Юнайтед" в этом туре от «Вест Бромвича» «горожане» станут чемпионами уже 15 апреля. Если «Юнайтед» выиграет, то «Сити» станет чемпионом при условии победы над «Суонси» в 35-м туре.
"Тоттенхэм" с 67-ю очками занимает четвертое место.
Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур "Тоттенхэм" (Лондон) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 1:3 Голы: 0:1 — Жезус, 22; 0:2 — Гюндоган (пен), 25; 1:2 — Эриксен, 42; 1:3 — Стерлинг, 72