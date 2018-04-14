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Тарасов: братьями Миранчуками скоро заинтересуются другие клубы, я уверен
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Тарасов: братьями Миранчуками скоро заинтересуются другие клубы, я уверен 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мыслями о перспективах партнёров по команде — братьев Антона и Алексея Миранчуков.
«У братьев большое будущее, и оно не за горами. Ими скоро заинтересуются, я уверен. Главное, чтобы ребята не опускали руки, упорно работали и прислушивались к старшему товарищу.
Парни сильно друг друга поддерживают, но характер у них чуть-чуть разный. Главное, чтобы на поле они показывали хорошую игру и были одинаково полезны: забивали, отдавали, то есть то, что от них требуется.
Стоит отметить, что первым родился Алексей. Он старше на 10 минут. Это главное отличие между ними. Он больше заботится об Антоне, следит за ним», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
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