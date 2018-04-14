Тарасов: братьями Миранчуками скоро заинтересуются другие клубы, я уверен

«У братьев большое будущее, и оно не за горами. Ими скоро заинтересуются, я уверен. Главное, чтобы ребята не опускали руки, упорно работали и прислушивались к старшему товарищу.

Парни сильно друг друга поддерживают, но характер у них чуть-чуть разный. Главное, чтобы на поле они показывали хорошую игру и были одинаково полезны: забивали, отдавали, то есть то, что от них требуется.